XALIMANEWS- Après leur sacre au championnat d’Afrique de karaté au Cameroun, les lions ont été accueillis, ce mardi, en grandes pompes. Les autorités, à l’instar du président Macky Sall, ont salué leur performance.

Le chef de l’Etat a renouvelé ses “chaleureuses” félicitations ainsi que tous ses encouragements. Il souhaite que “ces résultats dont les derniers enregistrés datent de 2006 à Johannesburg (Afrique du Sud), puissent se consolider et s’inscrire durablement. “Vous avez honoré le Sénégal et votre pays vous doit, en retour, reconnaissance et gratitude”, a-t-il laissé entendre.

Le Sénégal a remporté la médaille d’or de ces championnats, la médaille d’argent des moins de soixante-quinze kilogrammes (-75 kg), et six des médailles de bronze.