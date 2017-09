Tweet on Twitter

Share on Facebook

Championnat d’Afrique des Nations 2018 : le Kenya n’accueillera plus la compétition

Selon le site officielle de la CAF, le championnat d’Afrique des Nations (Chan) ne se tiendra plus au Kenya comme initialement prévue. « Il a été décidé du retrait de la compétition au Kenya au regard des retards accumulés et de différents rapports des missions d’inspection conduites dans le pays, dont la dernière s’est déroulée du 11 au 17 septembre 2017 ». le comité exécutif de la CAF a délibéré sur la question ce samedi 23 septembre à Accra au Ghana.

Dès lors, « instruction à été donnée au secrétaire général de la CAF, d’ouvrir immédiatement un appel à candidature pour un nouveau pays hôte ». La date limite de recevabilité des candidatures est de sept jours à compter du dimanche 24 septembre. L’identité du pays hôte sera dévoilée dans un délai de 15 jours maximum à compter de l’ouverture de l’appel à candidatures.

Pour rappel les pays qualifiés pour le prochain CHAN sont : Côte d’Ivoire, Guinée, Burkina Faso, Cameroun, Angola, Guinée équatoriale, Zambie, Ouganda, Nigéria, Mauritanie, Namibie, Congo, Soudan, Libye, Maroc.

La CAN U23 de 2019 à l’Egypte après le retrait de la Zambie

Entre autres décisions, le comité exécutif de la CAF a aussi décidé de confier l’organisation de la prochaine CAN U23 à l’Egypte, seul pays à avoir déposé un dossier complet dans ce sens. Cette décision fait suite au retrait de la Zambie, comme pays hôte du tournoi, un nouvel appel à candidatures avait été ouvert du 26 juillet au 31 août 2017.

diatosports.com