XALIMANEWS-Ibrahima Fall et son ami Alla Thiaw ont fait face au tribunal correctionnel de Dakar pour répondre des chefs de tentative d’assassinat et de charlatanisme au préjudice d’un mongolien du nom de M. Thiam. Selon l’As, ils avaient embarqué ce dernier au niveau du dancing « le Ravin » pour une destination encore inconnue. Ainsi, rapporte le journal, pour se dédouaner, Ibrahima Fall qui se trouve être le chauffeur de Mame Marie Diouf, fille de l’ancien Président Abdou Diouf, dit être envoyé par cette dernière pour donner en guise d’aumône, 7 mètres de percale et 7 noix de cola rouge et blanc à quelqu’un. Dans ses réquisitions, l’avocat général à demandé la requalification des faits en séquestration avant de requérir 6 mois ferme. Délibéré le 9 novembre prochain.