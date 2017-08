Tweet on Twitter

XALIMANEWS – La crise qui secoue le Parti Socialiste prend une nouvelle allure si l’on en croit le député Cheikh Seck. En effet, dans un communiqué rapporté par Senego, le responsable socialiste annonce ce vendredi, l’exclusion au sein de leur formation politique de Khalifa et compagnie.

« Khalifa Sall, Bamba Fall et Barthélemy Dias et les autres ne sont plus membres du Parti socialiste (Ps) », fait-il savoir.

Avant de poursuivre : « Sur 45 départements, se glorifie-t-il, Khalifa et Cie ils n’ont rien obtenu. J’avais toujours dit qu’il n’y a pas de frondes au Ps mais rébellion ».

A l’en croire, la notification de leur exclusion leur sera transmise incessamment.