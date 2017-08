XALIMANEWS – Le leader de la coalition “Pôle alternatif/3e voie Senegaal dey dem”, Cheikh Tidiane Gadio, a apporté ses enseignements des législatives du 30 juillet dernier.

Dans les colonnes du journal l’Observateur, Gadio dénonce «l’exclusion de centaines de milliers d’électeurs» qui n’ont pas pu voter ainsi que le transfert des milliers d’électeurs vers d’autres centres de vote, sans notification. Et attestent, selon ses propos, des législatives qui sont «les élections les plus mal organisées de l’histoire récente du Sénégal ».

A cet effet, l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise souligne l’urgence d'”un audit consensuel du fichier électoral dans la perspective de 2019″, pour remédier à ces manquements, rapporte le journal. Car “le Sénégal mérite plus et mieux”, a t-il considéré.