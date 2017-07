Tweet on Twitter

Cissé Lo : «C’est très regrettable parce que c’est un obstacle pour notre parti. Thierno Alassane Sall est un cadre de haut niveau qui a tout donné à l’Apr dès les premières heures. C’est un homme de conviction. Un homme exceptionnel. Donc si notre parti perd un homme de cette dimension, je pense que c’est très regrettable pour notre parti. Thierno Alassane est un frère et un ami qui respecte tout le monde. Aujourd’hui, je suis très peiné d’apprendre cette nouvelle. Je suis vraiment touché par cette nouvelle et je pense que tous mes frères du parti qui ont accompagné Macky Sall dès les premières heures après sa démission du Pds, et qui étaient à coté de Thierno, sont surpris par cette nouvelle ».