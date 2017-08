XALIMANEWS- Le moteur de recherche et répertoire international de l’enseignement supérieur qui note les universités et collèges accrédités dans le monde, a fait le classement des 200 universités africaines. Si celui-ci est largement dominé par les écoles sud-africaines, son top 5 des universités francophones de cette année 2017 place à sa tête le Sénégal avec l’Université Cheikh Anta Diop qui occupe la 24e place de ce classement général selon le site de l’Ucad, repris par Dakarflash7.

La deuxième université francophone d’Afrique de ce classement est celle du Roi Mohammed V du Maroc (37/200). L’Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen d’Algérie (40/200) arrive juste après. Les deux dernières places de ce classement sont également occupées par des universités algériennes, à savoir l’Université des Frères Mentouri de Constantine 1 (43/200) et l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène (45/200).

Top 5 des universités d’Afrique francophone

1. Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)

2. Université Mohammed V (Maroc)

3. Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen (Algérie)

4. Université des Frères Mentouri de Constantine 1 (Algérie)

5. Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène (Algérie)