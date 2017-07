La conférence de presse de Clédor Sène de l’Alternative citoyenne claire vision n’a pas été que riche en révélations sur les législatives. Elle a permis aussi de déceler les politiques qui se cachent derrière le masque d’opposants, alors qu’en réalité, ils travaillent pour le pouvoir. Parmi eux, Clédor Sène a cité Farba Senghor ou encore Ablaye Faye du PDS. Et c’est Pape Samba Mboup toujours dans l’audio mise à la disposition de la presse qui en fait l’aveu.

« Tous les mois Macky Sall me donne 500.000 francs CFA que je donne à Farba Senghor parce qu’il a des problèmes de loyer, mais aussi à Ablaye Faye, Condetto Niang etc… » Mais aussi plein de gens qui émargent à la Présidence et qui sont vus par l’opinion comme des opposants.

Aussi Clédor Sène a promis de mettre en place un large front pour organiser la résistance contre la confiscation de la volonté populaire, face à ce qu’il appelle « un complot électoral ».

« On déplore que la CENA est restée muette, que le ministère de l’intérieur est incapable et on attend de voir si le Conseil Constitutionnel va se plier devant les autorités. On a tous les ingrédients pour une contestation électorale à venir, on sait que les élections ne seront pas transparentes ». Ce front regroupera donc toutes les associations de la société civile le lundi 1er Août et le mardi suivant un grand rassemblement à la Place de l’Obélisque est prévu.

dakaractu.com