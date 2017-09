Tweet on Twitter

L’absence de l’attaquant Heldon du Victoria Guimaraes, (Portugal) et la sélection du défenseur Admar du Sporting de Praia sont les faits les plus notables de la liste des joueurs du sélectionneur capverdien, Lucio Antunes, pour le match devant opposer les Requins Bleus aux Lions du Sénégal, le 7 octobre prochain à Praia,

Pourtant, l’attaquant capverdien a été élu ‘’Homme du match’’ entre son équipe et Maritimo en donnant une passe décisive et en marquant pour son équipe victorieuse 2-1, selon l’agence officielle capverdienne, Inforpress, qui dresse ce constat.

Parmi les absents, on note également le Dijonnais Julio Tavares touché aux adducteurs et qui était forfait lors de son match entre son équipe et Lyon, samedi pour le compte de la 8-ème journée de ligue 1 française.

Toutefois, il peut compter sur Ryan Mendes, ancien de Lille qui joue actuellement en Turquie et surtout Garry Rodrigues, bourreau des Bafana-Bafana, battus 2-1 lors de la rencontre de la 4-ème journée.

Deuxième du groupe D avec le même nombre de points que le leader, le Burkina Faso (6 points), le Cap Vert jouera contre le Sénégal (5 points), le 7 octobre en match comptant pour la 5-ème journée des éliminatoires, zone Afrique.

Le coup d’envoi aura lieu à 16h 30 locales à Praia. Le 2 octobre, la sélection capverdienne va démarrer son stage de préparation en direction de cette rencontre.

Voici la liste des sélectionnés :

Gardiens : Vozinha (AEL Limassol, Chypre), Marcio Rosa (Chaves, Portugal)

Défenseurs : Tiago Almeida (Polithenic Iasi, Roumanie), Ponk (Aves, Portugal), Ricardo Silva (Paços Ferreira, Portugal), Steven Perreira (MVV, Hollande), Fernando Varela (PAOK, Grèce), Admar (Sporting Praia), Stopira (Videoton, Hongrie)

Milieux : Danilson da Cruz (Reims, France), Babanco (Feirense, Portugal), Marco Soares (AEL Limassol, Chypre), Platiny (Polithenic Iasi, Roumanie), Helder Tavares (Tondela, Portugal), Jamiro Monteiro (Heracles, Hollande), Nuno Rcoha (Tosno, Russie), Kevin Oliveira (Sporting Kansas City, USA)

Attaquants : Wuilito Fernandes (U Mass Lowell, USA), Ryan Mendes (Kayserispor, Turquie), Nuno Roja (Strasbourg, France), Garry Rodrigues, Galatasaray, Turquie), Ricardo Gomes (Nacional Madeira, Portugal).