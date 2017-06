XALIMANEWS – Pour répondre à ces détracteurs, Bocar Samba Dieye n’y est pas allé par quatre chemins.

En effet, L’importateur de riz qui est en contentieux avec la Cbao, s’est exprimé sur la nature de leur différent. Il clame son innocence tout en précisant qu’il ne doit rien à la banque : «Je ne dois rien à la banque. J’ai payé l’intégralité de l’argent qu’elle m’a prêté.

C‘est elle qui me doit 3 milliards 900 millions de francs Cfa», clame-t-il dans les colonnes du journal Le Quotidien.

L’importateur brandira même un document pour donner la preuve de son innocence: «regardez, il est écrit que je me suis acquitté de toutes mes créances. Et voilà le document qui atteste la main levée de la Cbao», déclare-t-il.

Pour mieux faire comprendre la nature de son différend qui l’oppose à la Cbao, Bocar Samba Dièye d’expliquer: «Depuis 2008 je n’ai plus amené du riz avec le financement de la Cbao. Nous avons eu des problèmes. Sur les 11 bateaux que j’ai importés, j’ai payé les 7 et il restait 4 qu’ils ont remis à d’autres fournisseurs sous prétexte que j’ai insulté leur directeur. J’ai réclamé ma commande et après j’ai payé intégralement les 11 bateaux», indique-t-il.

Puis, l’importateur dit avoir engagé un expert pour y voir plus clair. Ce dernier, dit-il, lui a révélé que c’est la banque qui lui doit 3 milliards de francs. «En ce qui concerne les traites, il m’a aussi dit que si la banque n’est pas en mesure d’apporter la preuve que tu lui dois, donc c’est elle qui te doit la somme de 1.500 milliard. C’est ainsi qu’en 2009, j’ai porté plainte contre la banque. Et le juge saisi du dossier leur a demandé d’apporter la preuve que je leur dois de l’argent. Il a désigné un expert dont l’expertise n’a rien révélé», déclare-t-il.

Quant à l’ancêtre de la Cbao, Bocar Samba Dièye renseigne que le premier prêt que celle-ci lui avait accordé, s’élevait à 3 millions de nos francs CFA. «Un montant qui a évolué au cours des années jusqu’à atteindre des milliards de Francs», dit-il, non sans démentir qu’il doit 6 milliards à la Cbao.

Le milliardaire ne semble pas content des autorités publiques. «L’Etat me combat», a-t-il indiqué. L’importateur n’a pas aussi épargné Abdoul Mbaye. Il renseigne que l’ancien premier ministre, alors banquier lui avait proposé de mettre en place la banque sénégalo-tunisienne qui a été rachetée après par Attijariwafa Bank. «Etant d’accord sur le principe, je lui ai demandé à avoir 25% des actions, mais Abdoul m’a trahi.

A ma grande surprise, il a installé Aliou Sow dans l’actionnariat et ne m’a accordé que 3000 actions. C’est par la suite que je suis arrivé à les multiplier par 10 en les portant à 13 000 actions. Mais quand Abdoul Mbaye vendait la banque aux marocains, il ne m’a jamais mis au courant. Et quand il a eu des problèmes avec eux, il est venu me voir pour me dire de lui prêter toutes mes actions afin qu’il puisse les combattre. Ce que j’ai refusé. Et cela ne l’a pas plu et il a vendu mes actions à mon insu», s’indigne-t-il.

Bocar Samba Dièye en veut aussi à son notaire qui, dit-il, a changé les papiers de ses maisons sans l’aviser.