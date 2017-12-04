Controverse autour de l’indépendance de la Justice: le des Garde des Sceaux s’explique
Controverse autour de l’indépendance de la Justice: le des Garde des Sceaux s’explique
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Controverse autour de l’indépendance de la Justice: le des Garde des Sceaux s’explique
QUEL HYPOCRITE.
DANS VOTRE GOUVERNANCE MAFIEUSE VOUS AVEZ BEAUCOUP DE MAGISTRATS A VOS PIEDS.
PAS TOUS, HEUREUSEMENT.
VOUS AVEZ L’AMI INTIME DU PRÉSIDENT A LA COURS SUPRÊME, AVEC UNE CARRIÈRE RALLONGÉE JUSQU’APRÈS LES ELECTIONS DE 2019, VOUS AVEZ ÉLU AVEC LE PRÉSIDENT NOMMÉE TOUS LES 7 VALETS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, VOUS ETES LE VICE PRÉSIDENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE, PRÉSIDÉ PAR LE PRÉSIDENT POLITICIEN MACKY SALL EN PERSONNE, VOUS CHOISISSEZ LES PROCUREURS QUI EMPRISONNENT VOS OPPOSANTS DONT LE DÉPUTÉ MAIRE KHALIFA ABABACAR SALL ET VOUS CHOISISSEZ VOUS MÊME CEUX QUI JUGENT VOS OPPOSANTS.
Mr le ministre, vous êtes vraiment hypocrite de dire pareille connerie.
VOUS VIOLEZ ET POLITISEZ COMPLÈTEMENT LA JUSTICE DE CE PAYS.
LA JUSTICE COURT DERRIÈRE VOTRE GRAND OPPOSANT POUR 1,8 MILLIARDS, ALORS QUE LA POSTE A UN TROU DE PLUS DE 130 MILLIARDS, L’EX DU PORT ON PARLE DE 45 MILLIARDS, LE COUD DE plus de 15,…, VOTRE JUSTICE LES IGNORE, MALGRÉ DES RAPPORTS ACCABLANTS CONTRE EUX….
VOUS RENDEZ INÉLIGIBLES LES OPPOSANTS TOUT EN GARANTISSANT L’IMPUNITÉ TOTALE ET GÉNÉRALE POUR VOS PARTISANS AVEC LE COUDE BIENVEILLANT ET PARTISAN DU PRÉSIDENT …
LES GENS NE SONT PAS, COMME VOUS LE PENSEZ TRÈS TRÈS CERTAINEMENT DES DÉBILES MENTAUX NI DES IDIOTS.