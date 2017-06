XALIMANEWS – Le Cameroun savait que ce serait dur et pourtant les Lions Indomptables y ont cru, ce dimanche, avant de s’incliner sur la fin face au Chili (0-2) à Moscou pour leur entrée dans cette Coupe des Confédérations. D’un coup de tête à bout portant, Vidal a ouvert le score sur un centre d’Alexis Sanchez, entré en jeu (0-1, 81e). Puis, au terme d’une longue attente pour validation vidéo, Vargas a fait le break en reprenant à bout portant un tir contré du Gunner (0-2, 90e +2).

Le coach camerounais, Hugo Bross, se dit satisfait de cette belle performance.

« Je pense que nous avons débuté en étant trop hésitants. On avait un peu peur parce qu’on savait qu’on jouait contre une bonne équipe”, a expliqué le sélectionneur Belge du Cameroun devant la presse. “A la mi-temps, les joueurs ont bien réagi et le Chili ne s’est pas trop approché de notre but, mais ils ont marqué à la première occasion. Je suis déçu du résultat mais satisfait de la performance », dit-il.