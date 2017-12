Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Le tirage au sort de la Coupe du monde 2018, que va jouer l’équipe du Sénégal, aura lieu au Kremlin Palace, vendredi à 15 heures (heure de Dakar), soit 17 heures à Moscou (Russie), annonce la Fifa.

Placé dans le chapeau 3, le Sénégal aura comme adversaire une équipe du chapeau 1, une autre du chapeau 2 et une équipe du chapeau 4.

En 2002, le Sénégal, qui jouait la Coupe du monde pour la première fois, avait eu la chance d’être dans un groupe faiblement relevé, qui comprenait le champion en titre, la France.

En plus des Bleus, le capitaine Aliou Cissé et ses coéquipiers partageaient leur poule avec le Danemark et l’Uruguay.

Voici la composition des quatre chapeaux :

Chapeau 1 : Russie (pays organisateur), Allemagne, Brésil, Portugal, Argentine, Belgique, Pologne et France

Chapeau 2 : Espagne, Pérou, Suisse, Angleterre,

Colombie, Mexique, Uruguay et Croatie

Chapeau 3 : Danemark, Islande, Costa Rica, Suède, Tunisie, Egypte, Sénégal et Iran

Chapeau 4 : Serbie, Nigeria, Australie, Japon,

Maroc, Panama, Corée du Sud et Arabie Saoudite.

A l’exception de l’Europe, aucun groupe ne pourrait abriter deux équipes d’une même confédération de football.

La Coupe du monde aura lieu du 14 juin au 15 juillet. L’équipe de la Russie, le pays organisateur de la compétition, jouera le match d’ouverture avec une autre équipe.