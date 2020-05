XALIMANEWS : Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point du jour de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Sur 934 Tests réalisés, 67 sont revenus positifs. Il s’agit de 49 cas contacts, 02 cas importés et 16 Cas communautaires.

105 patients sont déclarés guéris et 12 cas graves notés.

A ce jour, 2976 cas ont été déclarés positifs dont 1416 guéris, 34 décédés , 01 évacué 1525 sous traitement.