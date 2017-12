Favori à sa propre succession, Cristiano Ronaldo a remporté son cinquième Ballon d’Or, après 2008, 2013, 2014 et 2016.

Cristiano Ronaldo a conquis l’or une nouvelle fois. Le Portugais, vainqueur de la Ligue des champions au printemps avec le Real Madrid, remporte pour la cinquième fois de sa carrière le Ballon d’Or France Football. Il égale ainsi le Barcelonais Lionel Messi. Les deux joueurs se partagent la récompense depuis maintenant une décennie.

Au palmarès, il devance désormais Johan Cruyff, Michel Platini et Alfredo di Stefano, trois Ballons d’Or chacun.

A 32 ans, l’attaquant portugais a pu compter sur un parcours en club et en sélection encore exceptionnel cette année pour asseoir sa domination. Au soir de la remise de la récompense, jeudi, il comptabilise 49 buts et 12 passes décisives. En plus d’avoir conservé la Ligue des champions conquise en 2016, une performance qui ne s’était plus produite depuis 1990 et l’AC Milan. Cette saison, il a accumulé les records personnels, en Ligue des champions, en championnat comme en sélection. Un parmi d’autres : il est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 100 buts en Ligue des champions.

lequipe.fr