XALIMANEWS-Le ministère de la Santé et de l’Action sociale va inaugurer, courant septembre, deux nouveaux centres de dialyse, implantés à Dakar, dans la zone de captage et à l’Hôpital militaire de Ouakam, a appris l’APS.

Ces inaugurations se feront en partenariat avec l’Association nationale des hémodialysés et insuffisants rénaux (ASHIR), indique le ministère dans un communiqué.

L’implantation de ces deux nouveaux centres porte à 5 le nombre total de centres dans la capitale, précise la même source.

Les hôpitaux Le Dantec, Principal et Grand-Yoff en disposent déjà.

Selon le communiqué, ‘’plus de six cent (600) personnes pourront être prises en charge quotidiennement sur l’ensemble du territoire’’ national.