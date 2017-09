Nous avons appris, avec une grande surprise et une profonde tristesse, la disparition de Djibo Laïty KA, le jeudi 14 septembre 2017. Je voudrais saluer la mémoire d’un homme politique chevronné et courageux mais aussi rendre hommage à l’homme d’Etat dont l’expérience a été nourrie par un parcours administratif et gouvernemental exceptionnel. Djibo LaIty KA était une figure particulière de la vie politique sénégalaise, pour avoir occupé, à plusieurs reprises, des fonctions à tous les échelons de l’Etat.

Ma situation est singulière puisque j’ai été le Conseiller diplomatique du Président Léopold Sédar SENGHOR au même moment où il dirigeait le cabinet présidentiel. Nos chemins se sont par la suite croisés à plusieurs reprises au niveau de l’Etat et au sein du Parti Socialiste avec l’accession du Président Abdou DIOUF au pouvoir, en 1981.

Il a incarné, avec beaucoup d’autres compatriotes, une longue et riche histoire du socialisme sénégalais qui a jeté les bases d’un Etat unitaire moderne et social, d’une République solidaire et d’une démocratie pluraliste apaisée quand la plupart des autres pays africains faisaient le chemin inverse. Il a, par la suite, fait le choix de créer son parti politique et a participé grandement à l’approfondissement de la démocratie sénégalaise.

Avec sa disparition, le Sénégal perd un grand talent qui enrichissait le débat politique national mais également un de ses plus grands serviteurs.

En ces moments de deuil pour notre pays, j’adresse à Madame Djibo LaIty KA et à sa famille le témoignage de mon profond respect et de mon infinie tristesse.

Je prie pour que Dieu l’accueille dans son paradis.