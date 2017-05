Des maires du département de Foundiougne ont fait une sortie contre le ministre Abdou Latif COULIBALY, demandant même son exclusion de la prochaine compétition électorale dans le département. Mais pour des responsables au pouvoir qui sont montés au créneau, ces derniers doivent savoir raison garder d’autant plus, selon eux, que l’ancien Secrétaire général du Gouvernement, joue un rôle prépondérant dans ce département.

« Nous considérons que les maires qui ont pris la parole pour demander au Chef de l’Etat d’exclure notre Camarade Abdou Latif COULIBALY de la prochaine compétition électorale dans le département, manquent particulièrement de respect au Chef de l’Etat lui-même et à son rang. Abdou Latif COULIBALY travaille depuis cinq ans avec le Président de la République de façon loyale et utile. Beaucoup de citoyens de notre département, comme nous, considèrent que M. COULIBALY est un homme d’une très grande rigueur morale et intellectuelle, mais surtout un travailleur acharné. Un homme d’engagement et de convictions, totalement dévoué aux besoins et aux préoccupations des populations de notre région et de notre département. C’est incontestablement de la qualité de plus pour notre parti et un atout pour nous le département de Foundiougne. On ne peut pas dire le contraire ! » assurent-ils.

Ils ont demandé aux détracteurs du ministre de rester réalistes et plus utiles à leurs populations.

« C’est insulter l’intelligence de nos populations que de leur faire croire qu’à l’heure actuelle l’APR peut être massifiée et gagner une élection sans sa participation, à un très haut lieu de responsabilité, dans la conduite du processus électoral, dans le département. (…) Par ailleurs, sa présence effective sur le terrain dans l’ensemble des dix communes du département est attestée par les populations, en témoignent les différents compte-rendus de presse et les nombreuses publications que son équipe très mobilisée nous gratifient sur les réseaux sociaux, en particulier sur son compte Facebook »assurent-ils.

D’ailleurs ajoutent ces responsables, c’est une contre vérité que de faire valoir l’idée que M. COULIBALY n’a jamais gagné d’élections dans le département.

Pour finir, ces fidèles du ministre de s’inquiéter cependant du silence des plus hauts responsables du parti, face aux insultes, contre Abdou Latif COULIBALY.

