XALIMANEWS : Suite à une plainte déposée par le rappeur Karim Xrum Xax contre la série Pod et Marichou, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) revient à la charge. Dans sa mission de veiller à la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence dans les contenus des programmes, le Cnra a constaté, dans ses deuxième et troisième avis trimestriels de l’année 2017 «la diffusion de contenus audiovisuels choquants et difficilement soutenables pour le public jeune».

Ainsi, l’autorité de régulation recommande aux médias de « satisfaire à l’obligation de protection du jeune public, la sauvegarde de l’image de l’enfant et de la dignité des couches vulnérables. La diffusion de certaines émissions par les médias audiovisuels doit être programmée à des heures qui permettent de préserver cette catégorie importante de la population.»

Aussi, pour la sauvegarde de l’image de l’enfant et de la dignité des couches vulnérables, le Conseil invite les médias à programmer des clips musicaux en tenant compte de la nécessité de veiller au respect de la sensibilité des téléspectateurs et à la protection du jeune public.