Mahammed Boun Abdallah Dionne, considère les accusations de fraude de l’opposition de paroles en l’air. Le Premier ministre s’en est aussi vivement pris à Wade à qui il a rappelé le passé quand il a voulu avoir un 3e mandat.

Les accusations de fraude et d’achats de conscience de l’opposition relèvent de la pure fiction. C’est du moins l’avis de la tête de liste de la coalition Bby. Mahammed Boun Abdallah Dionne s’exprimait ainsi, hier, lors d’un meeting au stade Amadou Barry, de Guédiawaye. D’après le Premier ministre, «si la fraude ou les achats de conscience pouvaient garantir la victoire d’un régime, le Président Abdoulaye Wade n’allait pas perdre les élections en 2012. Il faut lui demander lorsqu’il a voulu obtenir un troisième mandat présidentiel par le vote d’un projet de loi à l’Assemblée nationale, combien de citoyens sénégalais Wade a-t-il fait tuer, rien que pour s’accrocher au pouvoir ?», a demandé la tête de liste nationale de Bby. Et de poursuivre : «ces accusations sont des paroles qui ne reposent sur absolument rien», a-t-il soutenu.

Le Pm se lâche : «si les temps sont aussi durs pour les jeunes…; 75% des jeunes n’ont ni formation professionnelle, ni diplôme»

Par ailleurs, le Premier ministre Dionne a reconnu la lancinante question du chômage endémique des jeunes et explique cette situation par le manque de formation professionnelle et de diplômes de la jeunesse. «Si les choses peinent à marcher ou plutôt si les temps sont aussi durs, c’est tout simplement parce que les jeunes n’ont pas reçu de formation professionnelle et n’ont pas de diplôme. 75% des jeunes n’ont ni formation professionnelle ni diplôme. D’où le problème de l’employabilité des jeunes», a déclaré le Pm.

