XALIMANEWS : Après que la commission de discipline de la Ligue pro l’a exclue de toutes compétitions pendant 7 ans, en sus d’une rétrogradation en Division régionale (D5) et d’une amende de 10 millions FCFA, l’US Ouakam avait saisi la commission de recours cette dernière a réduit l’exclusion de l’USO de 7 à 5 ans

La commission des recours a réformé « partiellement la décision de la commission de discipline de la Ligue pro ». Elle a maintenu, à l’encontre de l’USO, toutes les décisions prises par la commission de discipline, le seul changement étant la réduction de la suspension de l’US Ouakam de 7 à 5 ans.

Le 15 juillet 2017 restera un jour sombre du football sénégalais. En effet, la de la Coupe de la Ligue jouée à cette date au stade Demba Diop entre l’US Ouakam et le Stade de Mbour n’était pas allé à son terme. Les échauffourées qui avaient éclaté durant la prolongation (100e) avaient provoqué 8 morts et plus de 300 blessés parmi les supporters mbourois.

Avec Senego