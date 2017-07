Comme tous les Sénégalais, le président de la République est indigné par le drame survenu au stade Demba Diop ayant occasionné des morts et des blessés.

Aussi, le président de la République complètement en « mode niangal », a donné des instructions fermes pour que la lumière soit faite sur ce drame et que les responsables soient identifiés et sanctionnés sans faiblesse coupable. Selon un communiqué du Pôle Communication de la Présidence de la République qui donne l’information, d’ores et déjà, Macky Sall a instruit le Premier ministre de prendre toutes les dispositions requises pour plus de sécurité dans les stades.

Le Président de la République présente ses condoléances à toutes les familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

jotay.net