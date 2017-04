Récemment, le Mercredi 22 Mars, 2017, l’ensemble des Sections APR de New York (Bronx, Harlem, Manhattan et Brooklyn) se sont réunis en Coordination pour faire un bilan des inscriptions sur les listes électorales, mais également pour discuter des stratégies à mettre en oeuvre pour animer le Parti à New York. Ce fut une bonne occasion pour se féliciter de la récente visite de la Camarade, Ministre de la Femme et de l’Enfant, Mme Mariama Sarr qui est venue soutenir et mobiliser les femmes et les Sections locales en direction des prochaines législatives.

Cette réunion de New York, facilitée par le camarade Bassirou Djigal, sous la présidence effective de Abou Diallo, Coordonnateur de la DSE/APR-USA, avec la présence remarquée de plusieurs responsables du Parti et la forte mobilisation des femmes, revêt donc une importance particulière en direction des prochaines joutes électorales. En communion et déterminés à relever le défi des élections législatives du mois de Juillet, les responsables des différentes Sections se sont félicités de la campagne réussie d’inscription sur les listes électorales, sur tout le territoire américain. En attendant que les chiffres réels soient publiés, il n’y a pas de doute que beaucoup de records ont été battus partout aux Etats-Unis.

La rencontre qui a commencé vers 20h a duré plusieurs tours d’horloge. On pourrait tirer de la réunion les enseignements suivants :

Le sentiment d’unité et d’un commun vouloir de massifier l’APR à New York est largement partagé. Chacun des représentants et représentantes des différentes sections ainsi que les responsables de la DSE-APR-USA ont magnifié cette initiative de joindre les efforts afin d’éviter les modestes résultats du Référendum. En outre, profondément conscients du message et de l’appel de Washington du Camarade Président Macky Sall, les méthodes d’animation et de massification du Parti doivent changer. Ces nouvelles méthodes doivent être ancrées dans le principe de campagne de proximité régulière et soutenue. Il faut trouver les militants et les sympatisants là où ils sont. Mieux vaut avoir une multitude de petites rencontres effectives et des conversations téléphoniques et à travers les médias sociaux plutôt que de grands rassemblements qui peuvent être coûteuses et moins efficaces. Ce défi d’innovation et de résultats est d’autant plus lourd que l’opposition elle-même s’évertue à s’organiser, engaillardie qu’elle est par ses résultats lors du Référendum de l’année dernière.

Par ailleurs, avec toutes les candidatures déjà ou non encore déclarées pour le poste de député dans notre zone, il a été reconnu que tout membre du Parti est complètement libre d’annoncer son intention de briguer le mandat. C’est un principe sacro-saint de la démocratie. Cependant, tout en respectant ce même principe, il est également important de ne pas perdre de vue le fait que l’APR ira aux élections législatives sous la bannière de Benno Bokk Yaakaar. En conséquence, le candidat ou la candidate de notre zone devra faire l’unanimité parmi toutes les composantes de la coalition. En outre, puisque que le mode d’élection des députés de la Diaspora n’a pas encore fait l’objet d’un décret officiel, il n’est pas encore sûr si les candidats de la Diaspora vont compétir sur la liste nationale ou départementale au cas où les sénégalais de l’extérieur constitueraient légalement la 15eme Région.

Pour mettre fin à toutes ces spéculations et ces incertitudes afférentes aux candidatures et au mode d’élections des députés de la Diaspora, la Coordination des Sections APR de New York exhorte le Président de la République et les Responsables de l’APR et de Benno Bokk Yaakaar de trancher définitivement, dès que possible, pour que l’on puisse se concentrer sur les stratégies qui permettront d’assurer une majorité confortable au Président Macky Sall.

Le défi d’un succès éclatant aux prochaines élections législatives est à la mesure de toutes les attaques de tous bords qui tombent sur notre Camarade Président, son gouvernement et sa vision pour notre peuple. Le Président Macky Sall en 5 cinq ans, a fait d’innombrables réalisations qui crèvent les yeux. Sa mission de stabiliser l‘économie, d’assainir l’environnement de gestion publique et d’assurer l’émergence de notre cher Sénégal ne fait l’ombre d’aucun doute. Les militants unis de l’APR à New York sont déterminés à apporter leur pierre à l’édifice.

Pour la Commission Communication de la DSE/APR-USA

Le Président de la Sous-Commission Presse Ecrite de la DSE/APR-USA

Amadou Seck