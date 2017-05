Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Accusés de sévices corporels sur de nouveaux élèves pensionnaires et de bizutage inhumain, 42 élèves de la 44e promotion des officiers et commissaires de police viennent d’être renvoyés par le directeur de l’Ecole nationale de la Police.

Suite à cet incident, certains de ces élèves s’en sont tirés avec des blessures et sont conduits à l’hôpital en attendant d’élucider cette affaire…