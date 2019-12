XALIMANEWS : Les mouvements de soutien à Karim Wade ont organisé une journée d’études autour du thème « Les mouvements de soutien face aux futures échéances électorales ».

Une occasion pour les partisans du fils de l’ancien Président de faire l’état des lieux des mouvements de soutien, d’identifier leurs forces, leurs faiblesses et leurs capacités de mobilisation pour exécuter efficacement leurs missions qui consistent à accompagner le parti dans tous ses combats et notamment dans toutes les compétitions électorales.

« Les enjeux des échéances électorales à venir exigent que tous les mouvements de soutien s’organisent et mutualisent leurs expériences de terrain en fédérant leurs forces. Au terme de la journée d’étude le document final qui sera rédigé et adopté par la journée d’étude comportera un plan d’actions et un programme d’activités issus des travaux d’atelier.

Il sera remis solennellement au Secrétaire Général National du PDS pour validation… Cette journée d’étude a pour objectif global de produire un plan d’actions pour les mouvements de soutien en vue de leur participation à la victoire du parti aux futures échéances électorales », note le communiqué.