XALIMANEWS : A l’ occasion de la cérémonie de la journée mondiale de lutte contre le Sida, le Sénégal a lancé le compte à rebours d’élimination de la pandémie d’ici 2030.

L’objectif que s’est fixé le Sénégal lors de la cérémonie de la journée mondiale de la lutte contre le Sida, est d’éradiquer la maladie du Sida à l’horizon 2030.

Hier mercredi, la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le Sida(Cnls), Dr Safiétou Thiam informe que la prévalence de la maladie au sein de la population a baissé de 0,5%. Elle estime que le nombre de décès dus au Vih a diminué de moitié.

Toutefois malgré ces résultats encourageants, il faut noter que notre pays a des défis à relever s’il veut atteindre cet objectif.

Et cela, la secrétaire exécutive du Cnls en a conscience et a fait savoir « qu’il faut supprimer toutes les barrières sociales qui empêchent certains hommes, femmes et enfants d’obtenir le traitement et les soins dont ils ont besoin ».