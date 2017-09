Auteur d’un doublé contre le Borussia Dortmund, Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois soigné ses stats.

Fidèle à lui-même, l’attaquant portugais a célébré son deuxième but en écartant les jambes, mains sur les hanches, avec une grande respiration. Un geste qu’a parfaitement reproduit une petit fille dans les tribunes, toute heureuse de voir son idole faire trembler les filets.

La célébration de l’adorable fillette fait d’ailleurs le tour du net. Pour certains internautes, c’est même l’image de la soirée.

This little girl doing the Ronaldo celebration tonight is the best thing ever ? https://t.co/GpIEyANUXc

— Football Fights (@footbalIfights) September 26, 2017