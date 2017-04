Ému par l’horreur des flammes et le nombre de victimes : Macky en larmes s’incline devant la mémoire des victimes

Tweet on Twitter

C’est un Macky Sall gagné par l’émotion devant l’horreur des flammes et le drame provoqué par le nombre de morts et de blessés pour une retraite religieuse. Venu au Dakaa pour présenter ses condoléances, le Président de la République n’a pu empêché de verser des larmes en invoquant l’atrocité du feu qui s’est déclaré ce mercredi au Dakaa de Médina Gounass.

Le président de la République n’a pas pu s’empêché ce vendredi au Dakaa de Médina Gounass de verser des larmes devant l’horreur du brasier qui a coûté la vie à vingt-cinq (25) pèlerins et fait quatre-vingt (80) blessés mais aussi des dégâts matériels importants.

Très touché par les conditions atroces dans lesquelles une vingtaine de victimes a été emporté par les flammes, le Chef de l’Etat a écrasé des larmes pour afin décréter un deuil national de trois jours, écrit le journal Observateur de ce samedi.

Arrivé à Médina Gounass ce vendredi, le Chef de l’Etat a pris part à nla prière du vendredi avant de rallier le lieu du Dakaa pour présenter ses condoléances au Khalif général de Médina Gounass Thierno Amadou Tidiane Bâ.

Dans son allocution, Macky Sall a remercié et présenté ses condoléances aux pays voisins du Sénégal notamment la Gambie, la Mauritanie et la Guinée Conakry, qui ont perdu des compatriotes eux aussi.

