Le leader du Grand parti, Malick Gackou, s’est rendu hier dans la commune de Noto Diobass (Thiès), dans le cadre d’une tournée politique. Malick Gackou en a profité pour présider un rassemblement à Séssène à l’initiative de Maryvonne Ndew Gning, responsable du Grand parti dans la commune de Diobass. Dans le fief d’Alioune Sarr, maire de la commune, par ailleurs ministre du Commerce, Gackou tenait à relever un défi. ‘’Certains ont dit que Malick Gackou ne va jamais entrer dans le Diobass. J’ai sillonné toutes les 14 régions du Sénégal. Mais, c’est la première fois que je rencontre une telle provocation qui pouvait conduire à des bagarres.

Heureusement que nous sommes des sportifs’’, a lancé Malick Gackou. Avant de demander à ses militants de ne répondre à la provocation. Ce faisant, il a appelé les jeunes à la ‘’vigilance’’ et à porter leur choix sur Maryvonne, lors des prochaines joutes électorales. ‘’Je demande à toute la jeunesse de Diobass de rester vigilante pour faire partir Alioune Sarr et porter Maryvonne à la tête de cette commune. Et pour ce faire, il faut gagner les élections législatives’’, a recommandé Malick Gackou devant les partisans de l’édile Alioune Sarr qui était aussi en tournée de massification de ses troupes.

Le patron du Grand parti accuse le régime du Président Sall d’avoir ‘’défiguré l’image du monde rural’’. ‘’Depuis ce matin, j’ai sillonné les villages de la commune de Notto Diobass, et je n’ai jamais rencontré autant de désarroi, autant de détresse. C’est la meilleure preuve que les autorités de ce pays ne s’occupent pas de Diobass. Macky Sall a défiguré le visage du monde rural. Ici à Diobass, nous avons une seule ambition et une seule volonté : c’est d’aider les populations’’, a-t-il promis. Aussi, a souligné l’ancien membre de l’Alliance des forces de progrès (Afp), les politiques doivent changer leur manière de faire. D’après l’ancien ministre du Commerce, ses camarades et lui refusent d’être des ‘’vendeurs d’illusions’’ et leur ambition est de transformer le ‘’rêve de tout le peuple sénégalais en réalité’’.

Pour sa part, l’ancienne responsable départementale des femmes de l’Alliance des forces de progrès, Maryvonne Ndew Gning, a indiqué que la bataille pour Séssène aura ‘’bel et bien lieu’’ en 2017 et 2019. Elle ajouté que le GP est prêt à ‘’arracher la mairie de Diobass des mains du ministre Alioune Sarr’’. Le rassemblement du Grand parti a été tenu en face du domicile du maire Alioune Sarr. Cela a provoqué le mécontentement des partisans du patron de l’Alliance des cadres de l’Afp, qui ont cependant rejoint le domicile du ministre, sans faire d’esclandre.

Source: Enqueteplus.com