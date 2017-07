Le grand maestro des contes et mécomptes, Abdoulatif Coulibaly, disait en 2012 que :

« Voter Macky Sall, c’est faire du Wade sans Wade ».

A contrario et maintenant, nous savons tous que Macky Sall n’a jamais fait du Wade et sans Wade, il a plongé le pays dans l’abîme et l’a livré à la guillotine pour son assassinat en boucle.

Par tradition de parti, le secrétaire général National du PDS, en l’occurrence le président Wade ne fait jamais rien d’une importance politique, sans consulter ou informer la Fédération PDS de France.

Ainsi à ce jour du Dimanche 9 Juillet 2017, après s’être impliqué dans les préparatifs pour son grand retour triomphal ce lundi 10 juillet, le président Wade s’est longuement entretenu avec le Patron des Libéraux de France, Meissa Touré, en ma présence pour nous faire part que tout est maintenant fin prêt pour son grand retour triomphal n’en déplaise au régime antidémocratique en place et au perchoir de l’immobilisme.

Il en appelle au peuple, aux militantes, militantes et aux Karimistes de ne point écouter ceux qui se prennent pour les maîtres des horloges de notre république et qui prêchent le faux !

Car dit-il, le faux est appelé à disparaître pour laisser place à la vérité et que l’incarnation de la vérité démocratique arrive pour faire respecter les règles du jeux d’une culture démocratique acquise au bout de ses 26 ans de lutte.

A cet effet, il en appelle à la responsabilité du peuple, de ses militants et surtout de sa jeunesse, de démontrer, à ces adeptes de tournée en rond de ce régime, qu’il sera bel et bien là ce lundi 10 juillet 2017 inchallah comme prévu.

Aucun, ni autre plan n’est envisageable, ni envisagé pour sa part, à part suivre le principe de la marche en avant qui caractérise les grands hommes et dont il en a fait le refrain phare de son hymne pour l’Afrique (En Avant, En Avant, en Avant.)

Par ailleurs, l’armée du salut de la fédération PDS de France est en alerte maximale pour une mobilisation générale à L’aéroport du BOUGET de Paris afin de prier pour lui avant son départ comme il le formule toujours à notre égard à chaque fois qu’on aille en mission pour l’intérêt supérieur de la nation.

Que l’armée du salut du peuple se tienne prête pour un accueil triomphal, car Allah est au contrôle et nous l’avons bien équipé de sorte de n’avoir pas oublié des PARACHUTES pour toute la délégation avec des Balises et Kits de survie en cas de sabotage du régime inféodé en place !

Dr Seck Mamadou

Cadre Libéral – Paris

GG GOOYANAC GOOYYAYX

091419 KANPAYZJ

081109 KANPAYZJ

ATTN: CAA OF SENEGAL

FROM: MOONJET FLIGHT SUPPORT

BILLING ADDRESS: MOONJET P.O.BOX 850004 AMMAN, 11185 JORDAN,

[email protected]

KINDLY REQUEST LAND PERMIT FOR THE FOLLOWING FLIGHT:

OPERATOR: XJC Jets Management Ltd.

CALLSIGN: XJC93N

REG: G-FLCN

TYPE OF A/C: F900

PURPOSE: PRIVATE

FLIGHT SCHEDULE:

XJC93N ETD LFPB 07:45 Z – ETA GOOY 13:05 Z (10-Jul-17)

XJC93N ETD GOOY 14:00 Z – ETA LFLY 19:40 Z (10-Jul-17)

ROUTE: LFPB..LGL2F LGL UT176 TERPO UN872 ERIGA UZ218 BAKUP/N0456F400 DCT

BATAX/N0455F390 DCT TAKAV DCT ESS DCT KEMEX DCT GOSPI DCT MOROX UR975

ECHED/N0454F400 UR975 SLO..GOOY

GOOY..BIKIS1N BIKIS UB601 GUPEL UB601F LAY/N0455F400 UA600 ADM DCT MIMRO DCT

MAGAV DCT BENOV DCT CSD DCT BODNI DCT AGDAL DCT TOLSI UG5 KORIS UL27 MAR UN871

GAI/N0483F260 UN871 MEN/N0464F250 UN871 MEZIN MEZIN5N..LFLY

KINDLY NOTE THAT THE LEAD PAX IS THE FORMER PRESIDENT OF SENEGAL.