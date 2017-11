Youssour Ndour, la star interplanétaire, serait-il entouré de vautours près à le sucer jusqu’à la dernière goutte de sang ? On s’est posé la question, vu ce qui s’est passé lors du grand concert de Bercy 2017. Après moult recoupements, nous avons pu apprendre que derrière le vernis du succès total, se niche un gros scandale lié à la vente des tickets d’entrée et des badges.

Pour créer une pénurie artificielle de tickets d’entrée, le modus operandi a été simple. De futés membres de l’organisation du concert, auraient dégagé une forte somme d’argent pour s’approprier de la plupart des tickets vendus dans les Fnac et autres. Ainsi, la pénurie a été créée de fait et le prix du sésame pour entrer dans l’antre de Bercy était doublé dans le ‘’marché noir ‘’, organisé par certains membres du ‘’Staff’’. Une vraie mafia qui écoulait les billets à raison de 100 euros l’unité au lieu des 45 officiellement fixés.

Plus grave, on a appris, même les badges Vip ( invités officiels ) ont subi la loi du ‘’marché noir’’ installé par la mafia croupie autour du Roi du Mballax. Ce qui devait arriver, arriva ! La Reine de la fête, Aida Coulibaly Ndour herself, a été bloquée à la porte d’entrée pour défaut de badge Vip. Ce qui l’offusqua et l’amena à bouder, derechef, la cérémonie. Le reste de l’entourage, membres de la famille Ndour , s’est contenté de badges de seconde zone. Donc pas accessible à la place réservée aux Vip.

Il parait que Youssou Ndour, quand il a appris le scandale, aurait piqué une crise colérique mémorable et aurait traité son staff et entourage de tous les noms d’oiseau. Ajouté à cela le manque de flair de son service de communication qui ne regorgeraient, selon l’avis de certains, que de ‘’Thiounés’’. Car – ce que nous avons déploré dans un récent papier -, comment sa Com n’a pas fait profiter à la star mondiale, de la tribune de Bercy pour condamner, de manière solennelle, la nouvelle Traite des Nègres qui sévit en Libye ? Alors que beaucoup de petites gâchettes du show-biz international s’y sont mises à cœur joie !

You devrait vraiment revoir son encadrement et son entourage parmi lesquels, certains s’enrichiraient de manière fulgurante et galopante. Notre enquête en cours percera, à coup sûr, le mystère. Et nous vous promettons des… bombes !

gawlo.net