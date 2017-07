XALIMANEWS : L’ancien président de la république, Abdoulaye Wade s’est enfin prononcé sur l’affaire Karim Wade notamment sur l’exil de ce dernier au Qatar. Dans un entretien avec la Tribune, la tête de liste de la coalition Gagnante Wattu Sénégal explique les conditions d’exfiltration de son fils vers le Qatar.

Resté muet depuis la libération de Karim, le responsable politique du Parti Démocratique Sénégalais s’est déchaîné sur l’actuel président Macky Sall et l’accuse d’être lié à l’exil de l’ancien ministre.

« Macky Sall est allé voir l’émir du Qatar qui, soit dit en passant, est un ami de Karim. Il a dit qu’il traversait une situation difficile du fait que son ami était en prison et qu’il souhaitait le relâcher. C’est pourquoi il lui demandait de l’aider en venant le chercher à Dakar pour l’acheminer au Qatar. C’est comme cela que le procureur du Qatar a été envoyé le chercher. Karim ne voulait pas sortir de prison et c’est sur mon insistance qu’il a fini par accepter, d’autant que je lui ai dit que les élections étaient encore loin et qu’il pouvait aller au Qatar en attendant », a-t-il affirmé.

Pour justifier ses propos, Abdoulaye Wade renchérit : « Pour vous prouver que Karim était une patate chaude dont Macky Sall voulait se débarrasser, tous les papiers afférents à son voyage, passeport, entre autres ont été confectionnés dans la prison pour être embarqué nuitamment à destination du Qatar. Qu’est ce qui justifie un tel empressement ? Parce qu’il voulait tout simplement s’en débarrasser. C’est pour ne pas déranger son ami que Karim ne s’est pas déplacé ».

Selon Abdoulaye Wade, pour toutes ces raisons évoquées se cache la volonté du chef de l’Etat Macky Sall de ne plus voir Karim Wade pendant qu’il est au pouvoir.

« Macky Sall ne veut pas que Karim revienne, c’est pourquoi il invente des choses sur lui. Et la dernière c’est l’histoire de cet homme mystérieux venu du Qatar et qui a été arrêté avec cinq millions qui ne représentent rien, comparé à des milliards. Un vrai mystère ! Et d’ailleurs cette bulle s’est vite dégonflée et elle a été vite oubliée par ceux qui l’ont inventée », conclut-il.