XALIMANEWS- Elle était jusque-là tête de liste du département de Dakar pour le mouvement indépendant Defar Sénégal. Fabienne Feliho vient de quitter les rangs du mouvement de Mamadou Sy Tounkara pour soutenir Amadou Bâ, tête de liste département Dakar de la coalition Bok Yaakaar.

Dans une déclaration, l’ex miss Sénégal s’explique sur son soutien de dernière minute. “Mon amitié de longue date avec le ministre Amadou Ba et l’estime réciproque qui nous lient me poussent à venir à ses côtés pour l’épauler dans ce combat politique dont la démocratie sénégalaise, j’en suis convaincue, sortira une fois de plus grandie”.

Et de rajouter : “Cette initiative, à la veille du vote de ce dimanche, est une volonté d’apporter également mon appui au Président Macky Sall afin de redonner à la coalition Benno Bokk Yakaar une majorité absolue à l’Assemblée nationale et permettre à son gouvernement de poursuivre ses grands projets pour le Sénégal.

Vous l’aurez compris, l’heure est à la cohésion et non aux polémiques et autres violences de toutes sortes qui n’ont pour seul but que de détourner les Sénégalais de l’essentiel”.