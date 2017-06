La désignation du ministre Amadou Ba comme tête de liste à Dakar a laissé un goût amer dans le camp du ministre d’Etat Mbaye Ndiaye, aux Parcelles assainies. Depuis plusieurs mois et en petit comité, celui qui se considère que le « vice-président de la République » multipliait les « agressions » contre le ministre des Finances, après l’avoir adoubé, bien accueilli aux Parcelles assainies et avoir demandé à ses nombreux collaborateurs, (sa famille et belle famille essentiellement), de se ranger derrière celui que le Président Macky Sall lui a confié. « Non cette fois-ci j’ai pris un engagement auprès du Président, c’est un engagement ferme. J’ai appelé tous mes proches pour leur demander de travailler avec lui, moi je me retire petit à petit. Néanmoins, la désignation d’Ousmane Tanor Dieng laissera quelque goût amer dans la bouche de celui qui pense qu’avec Macky Sall, ils sont le père et le saint-esprit, pas de place pour un fils qui ne soit destiné à la crucifixion.

Mais Amadou Ba survivra au-delà de toutes les désespérances et réussira même son premier test, gagner au référendum aux Parcelles Assainies.

Depuis, plus rien n’arrête l’inspecteur des impôts, d’une grande discrétion mais d’une redoutable efficacité. Ses adversaires l’avaient surnommé « le rat », parce qu’il n’arrivait dans son fief que la nuit, tenait ses réunions puis repartait. Mais le jour du vote, ils ont constaté les dégâts autour d’eaux. Rien à voir avec Mbaye Ndiaye qui, au fil du temps, avec ses arrivées en fanfare muni des gyrophares du ministère de l’Intérieur, exaspérait ses voisins plus que tout autre chose, qui ont fini par le punir.

Malgré tout, Mbaye Ndiaye rêvait d’une seconde vie et l’ascension d’Amadou Ba l’inquiétait de plus en plus. Au début de l’année, il a commencé à exprimer son exaspération, puis sa colère : « Mais c’est un imb… Il convoque mes collaborateurs à mon insu, mais c’est déloyal. Ici à Dakar, c’est moi le maître. Il va voir avec moi ». Mais n’était-ce pas trop tard ? Hier mercredi, Mbaye Ndiaye était absent du Conseil des ministres. Une bouderie selon ses proches. Comme aux premiers jours des Conseils des ministres qui ont suivi les élections locales. Macky Sall avait promis de sanctionner ceux qui s’entêteraient à se présenter malgré ses mises en garde. Mbaye Ndiaye en faisait partie. Et il avait surtout empêché un rapprochement avec Moussa Sy, tombé finalement dans les mains de Khalifa Sall. Battu dans son propre bureau de vote, humilié, le vice-président déchu a pris du poil de la bête, en revenant de manière remarquée avec son « back » sereer « Fayin Fagn Fagn », qu’il a volé au tambour Major de Fatick Khalifa Ndiaye. Mais les spectateurs ont peu apprécié cette comédie loufoque et ses plus zélés contempteurs ont parlé de « mélodies grotesques ». Il a fini par se confondre en excuses auprès du Président de la République et « du peuple sénégalais ». Comme il avait fait, en rampant devant Serigne Mountakha Mbacké de Touba, pour lui présenter ses excuses, aplati au sol, le corps dégoulinant de sueur et de larmes.

Mbaye Ndiaye est un homme humble, qui sait demander pardon. Sans doute le fera-t-il bientôt. Il est un émotif sanguin. Mais son amour pour le Président Macky Sall passe par-dessus tout.