XALIMANEWS- En meeting dans la commune de Dahra, la tête de liste de la coalition Manko Yessal Seneegal n’ pas manqué de s’attaquer à ses ex frères libéraux. Sans les citer Modou Diagne Fada a qualifié Oumar Sarr et Cie de « poltrons » pour avoir fait venir Abdoulaye Wade.

« Ils auraient pu avoir le courage de nous affronter. Et de ne pas prendre Abdoulaye Wade comme bouclier pour se réfugier derrière lui » a-t-il dit tout en s’interrogeant sur le fait que ces derniers ont mis le papi du sopi tête de liste.

Il a par la suite ajouté que ces anciens frères de parti ont peur de leurs autres cousins qui leur ont quitté pour leur mauvaise gestion du parti démocratique sénégalais.

Toujours dans son discours l’ancien président du groupe parlementaire des Libéraux et Démocrates révèle que demander le soutien de Wade est peine perdue ses ex camarades se sont certes refugié derrière lui mais le peuple sénégalais n’est pas dupe soulignant que ce dernier sait que ce sont des gens qui ont manqué de courage et ils ne vont pas les élire parce qu’ils savent qu’ils cherchent à les tromper a-t-il confié

Il a enfin déclaré que Wade est son mentor et le restera.

« Je veux rester un fils digne en prenant mes responsabilités devant l’injustice »

Tressant les lauriers de l’ancien président, Modou Diagne Fada soutient que Wade a aujourd’hui plus de 90 ans .Il a accompli sa mission. Il est le père de la démocratie sénégalaise et a bâti son pays.

« Ils feraient mieux de le laisser se reposer » a-t-il conclu