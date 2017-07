Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Les Saltigués ou devins sérères du centre Malango de Fatick ont prédit, ce dimanche, à l’issue de leur traditionnelle cérémonie annuelle de voyance publique, une campagne électorale émaillée de ’’violences’’ et un hivernage “pluvieux”

“Les saltigués ont, dans leurs prédications, signalé beaucoup de violences, des bains de sang dans certaines localités du pays notamment au début de la campagne électorale”, a dit à la presse le président de l’ONG de Promotion des médecines traditionnelles (PROMETRA), Dr Eric Gbodoussou.

Restituant les prédications des Saltigués, il a cité quelques localités dont Mbour, Diamniadio ou encore Guédiawaye, où dit-il, “on va enregistrer des échanges de coups de feu en début de campagne”.

Toutefois, a-t-il signalé, “les saltigués ont pris l’engagement d’entrer dans les pangols, les forêts sacrées pour éviter ces violences’’.

“Les saltigués ont aussi appelé les populations surtout les responsables politiques à les accompagner dans cette action en sacrifiant chacun un poulet blanc du pays”, a-t-il ajouté.

“A un autre niveau, a-t-il poursuivi, on va assister à un bon hivernage, un hivernage pluvieux dans l’ensemble du pays qui va occasionner des inondations dans certains endroits”.

Initié depuis 1971, le xoy de Malango est organisé pour la première fois après le démarrage de l’hivernage. “C’est la première fois depuis plus quarante-six ans que le xoy de Malango s’est tenu après l’installation de l’hivernage”, a indiqué M. Gbodoussou, expliquant que cela est dû à plusieurs reports de la date initialement retenu.

Source: APS