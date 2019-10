La sociologue Fatou Sow Sarr redoute que la plénière du 11 octobre sur l’affaire des 94 milliards serve de point de départ d’une opération de liquidation politique d’Ousmane Sonko. Invité de l’émission Objection sur Sud Fm ce dimanche, elle déclare: « à entendre parler les acteurs politiques, il y a une volonté manifeste d’un certains nombre de personnes autour du président Macky Sall qui veulent liquider Sonko ».

Selon la sociologue, le pire est que ces personnes avancent à visage découvert et ne cachent pas leur volonté. « Ce sont eux-mêmes qui le disent, renseigne-t-elle. Il y en a qui souhaiteraient qu’il ne puisse plus se présenter à la présidentielle sous prétexte que tout fonctionnaire qui a été radié perd ses droits civils et politiques ».

Fatou Sow Sarr met en garde: « dans ce contexte d’apaisement, essayer de museler Sonko risque de créer des conflits ». « On ne peut pas continuer à fabriquer des lois pour une personne. C’est comme ça qu’on a perçu la situation de Karim Wade et de Khalifa Sall. Il ne faudrait pas que Sonko fasse l’objet d’un procès de plus. Il incarne la vision d’une jeunesse sénégalaise, je crois qu’il faut le laisser faire son chemin, c’est cela la démocratie », recadre la sociologue.

walf.sn