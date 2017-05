Le tribunal correctionnel de Dakar a mis en délibéré hier, jeudi 4 mai, sa décision dans le cadre du procès opposant l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, à son ex-épouse Aminata Diack. Dans son réquisitoire, le parquet estimant que l’ex-Pm est coupable des délits de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie sur son ex-épouse a demandé une peine de 2 ans dont un mois ferme en sus d’une amende de 600 000 F Cfa et 6 mois avec sursis contre l’officier d’Etat civil à la retraite AdamaThiam pour usage de faux commis dans un document administratif. De leur côté, les avocats de Abdoul Mbaye ont réfuté les arguments du parquet et plaidé la relaxe et l’abandon des charges.

Source: SUD QUOTIDIEN