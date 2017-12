Tweet on Twitter

Amadou Dia Ba médaillé d’argent aux jeux Olympiques de 1998 avait avec les membres du Collectif, décidé de mettre son entregent, son expérience, ses capacités managériales au service de l’athlétisme. Pendant plus de deux années, il a dit-il à travers un communiqué, sillonné le pays de fond en comble pour faire un diagnostic sans complaisance de la situation de l’athlétisme.

Toutefois, « cette élection risque de déchirer davantage la famille de l’athlétisme. Or, elle avait plus besoin de consensus fort pour que notre discipline retrouve son lustre d’antan, après avoir touché le fond ».

Seulement il a pris la décision de retirer sa candidature. Ce, après avoir « analysé la situation, consulté les membres du Collectif, j’ai pris la décision de retirer ma candidature ». Il n’est donc plus postulant au poste de Président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme.