Félicité d’Alain Gomis a été présenté par le Sénégal pour le prix de l’Oscar pour le meilleur film en langue étrangère.

Le Mozambique a présenté The Train of salt and sugar .

La liste des films éligibles à ce prix a été dévoilée ce 05 Octobre 2017. 92 pays ont soumis un film, dont six pour la première fois. L’académie des oscars parle de record.

Les quatres autres pays ayant soumis pour la première fois sont :

Haïti qui a envoyé Ayiti, Mon Amour

Le Honduras a envoyé Morazán

Le Laos a envoyé Dearest Sister

La Syrie a envoyé Little Gandhi

De cette longue liste, neuf finalistes seront présélectionnés à la fin de 2017. Les cinq derniers candidats seront annoncés au début de 2018, le 23 février plus précisément.

Pour rappel, pour concourir aux oscars selon l’intertaute, le pays doit pouvoir organiser une campagne de promotion autour de son film aux Etats-Unis et le projeter dans les salles américaines s’il fait partie de la sélection. Un véritable investissement pour les réalisateurs, les producteurs ainsi que les pays, ce qui pousse certains à ne pas se présenter. Mais cette année, beaucoup de pays sont visiblement prêt à investir pour promouvoir leurs films.

