C’est fini pour YouTube-MP3.org : confronté à une menace de procès de l’industrie du disque, ce site qui permettait de télécharger les pistes audio de vidéos YouTube a accepté de fermer, selon les termes d’un accord à l’amiable dont le contenu a été révélé par le site TorrentFreak. Aux termes de l’accord, le nom de domaine sera également transféré à un groupe d’éditeurs.

Ces services sont depuis plusieurs années dans le collimateur des ayant droits américains et européens, qui considèrent qu’ils représentent une source importante de téléchargements illégaux, alors même que les sites de téléchargement illégaux « classiques » sont en perte de vitesse après une série de fermetures.

La plupart des maisons de disques et des artistes publient sur YouTube des vidéos de leurs titres pour les faire connaître. Techniquement simples à mettre en place, les sites de ce type sont nombreux, et YouTube-MP3.org est donc le premier à fermer ses portes après des menaces de procès.

