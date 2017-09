XALIMANEWS-Le Forum du Justiciable se mêle au concert de désapprobation depuis la sortie de l’ex SG de la LD et c’est pour déplorer le silence de l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC). Selon Boubacar Ba et ses camarades, certaines pratiques malsaines assimilables à la corruption politique et qui gagnent des proportions inquiétantes sont assimilables à un acte de corruption politique.

Aussi invitent-ils l’OFNAC à ouvrir une enquête sur cette pratique qui compromet ajoutent-ils, la culture de l’intégrité et de l’exemplarité, la culture du respect et de la protection du bien public, mais aussi celle de la performance et de la promotion du mérite et enfin la culture de la reddition des comptes et de l’imputabilité.