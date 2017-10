Tweet on Twitter

XALIMANEWS : L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) éprouve d’énormes difficultés pour gérer la bande de la Fréquence de modulation (Fm), à cause des nombreuses sollicitations.

Hier, lors d’un séminaire de vulgarisation des procédures liées à la gestion des fréquences, son directeur général, Abdou Karim Sall, a dégagé des pistes de solutions en proposant la mise sur pied des radios numériques terrestres (Rtn).

Selon le patron de l’Artp, ces Rnt pourraient apporter une bouée d’oxygène devant l’utilisation à outrance des différentes technologies du réseau sans fil, notamment dans les régions comme Dakar.

«La demande par voie de conséquence, est en forte augmentation à tel point que nous constatons l’exploitation de plusieurs réseaux radioélectriques au Sénégal. Ainsi, en ce qui concerne les radios Fm, nous avons 457 canaux de fréquences attribuées pour 276 radios réparties comme suit : 222 radios communautaires, 48 radios commerciales et 6 radios internationales. Pour les télévisions, nous avons attribué au total 147 canaux de fréquences, ce qui correspond à 31 chaînes de télévisions au Sénégal», a-t-il soutenu.

S’agissant de la région de Dakar, M. Sall informe qu’il est devenu pratiquement impossible d’attribuer de nouvelles fréquences Fm. Par conséquent, soutient-il, «nous avons entrepris il y a quelques mois l’audit de ces fréquences parce que les fréquences appartiennent à l’Etat».

Le Dg de l’Artp qui évoque la mission de contrôle de son entité avertit : «Quand vous êtes attributaires, vous devez l’utiliser. Autrement, l’autorité de régulation se verra dans l’obligation de les retirer».

Revenant sur la Rnt, il lance : «Ainsi, nous pourrons gérer et optimiser les fréquences parce qu’avec une seule fréquence, nous pouvons faire du multiplexage et faire passer plusieurs programmes de radios. Et nous gagnerons à faire une phase pilote dans la région de Dakar».