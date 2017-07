Tweet on Twitter

Si certains de ses proches tels qu’ Oumar Guèye et Nafissatou Diop sont partis ou encore Pape Diouf qui est encore dans Rewi, sans y être, le leader de Rewmi n’est pas depuis, resté inactif puisqu’il manoeuvre sec, multipliant ses contacts avec plusieurs membres de l’opposition sénégalaise et des responsables de son propre parti.

Et nos sources proches de ce parti nous annoncent que ces démarches et contacts tous azimuts ont pour but de « mettre en place une large coalition pour porter la candidature de Idrissa Seck à la présidentielle de 2017 ».

C’est sans doute pour cette raison que la semaine dernière, Mamadou Diop Decroix, leader de And Jëf/Pads lui a rendu visite la semaine dernière, tout juste après l’annonce de son départ de Benno Bokk Yaakaar (Bby).

Le Même jour, Khadim Thioune de Faxass, député non inscrit et fils du marabout Cheikh Béthio Thioune l’avait aussi rencontré. Et d’aucuns n’ont pas manqué de parler de l’idée de constitution d’un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale sous la bannière de Rewmi, en partant du stock de députés acquis lors des législatives du 1er juillet 2012.

Mais quoi qu’il en soit, Macky est à l’affût et n’hésitera pas à continuer à dépeupler le parti d’Idy. Affaire à suivre.