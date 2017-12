Carton rouge au choix de Seydou Nourou Ba, pour être le médiateur du dialogue politique, notamment autour du processus électoral.

Choix ne pouvait être pire que celui-là !

Cet homme est un Mackyiste de choc: il m’avait appelé entre les 2 tours de la présidentielle en mars 2012 pour que je soutienne Macky.

Il m’avait supplié “d’aider mon jeune frère”, disait-il. J’avais, bien sûr, refusé de choisir entre la peste Macky et le choléra Wade, comme tout le monde le sait.

Seydou Nourou Ba ne pouvait me convaincre.

Il est tout sauf neutre, distant et fiable. Depuis lors, il ne cesse de prouver sa nouvelle allégeance. Collé aux basques de Macky, zélateur et situationniste, il a échoué dans ses campagnes diplomatiques pour l’élection de Bathily à l’Union africaine. Celui qui, alors représentant sur place du Sénégal, pleurait à Banjul pendant le coup d’Etat contre Jawara en 1981, en plus d’être cube-Maggi, soluble dans toutes les sauces au point même de devenir momentanément Président d’une Jeanne d’Arc qu’il a conduite au déclin, retraité qui ne veut pas s’effacer, n’est qu’un pion de Macky. Ce Dioufiste et Senghoriste recoverti au neddokobanditisme par opportunisme ne m’inspire rien qu’un zéro confiance. Moussa Samb, professeur agrégé de droit mais équidistant des chapelles politiques, était un bien meilleur choix. L’opposition doit rejeter Seydou Nourou Ba: il sera une marionnette consentante de Macky. Demandez aux diplomates sénégalais. C’est un homme connu, marqué aux fers des calculs d’intérêts ! Qui, de surcroît, se flatte de déclamer son amitié—tardive, avec Macky dont il n’est qu’un cheval de Troie dans ce débat majeur sur le processus électoral.

Il faut le démasquer et le renvoyer à ses études pour qu’il se consacre à ses enseignements à l’Enam.

Tel est pris qui croyait prendre !

Adama Gaye