XALIMANEWS – Assane Diouf hume l’air de la liberté, après avoir été auditionné près de 16 heures à la Brigade des affaires générales (Bag). Il retrouve ainsi sa famille et les siens à Guédiawaye.

Pour rappel, rapatrié des Etats-Unis en même temps que 16 autres Sénégalais, Assane Diouf a été cueilli ce mercredi à son arrivée au Sénégal, à l’aéroport Léopold Sédar Senghor et acheminé à la brigade pour audition sur les faits d’apologie du terrorisme et sur les injures qu’il proférait sur les réseaux sociaux, notamment à l”endroit du Président Macky Sall.