Dans le cadre du premier réseau de salles de cinéma et de spectacles, Vivendi, le groupe international de médias et de contenus, offre aux dakarois la nouvelle salle de cinéma et de spectacles CANAL OLYMPIA TERANGA. L’inauguration a été faite, ce jeudi, devant autorités et acteurs culturels.

Situé dans les environs du Grand Théâtre National, la nouvelle salle de cinéma s’ouvre sur un design moderne avec une capacité de 300 places et un équipement de projection et de sonorisation numérique, ainsi qu’une scène ouverte sur l’extérieur pour les spectacles de grande envergure.

Un nouveau joyau qui ravit les acteurs de la Culture dont les cinéphyles qui se réjouissent d’un premier programme, dès ce week-end, avec une série de projections de films, choisis sur le fil.

Xalima, la rédaction