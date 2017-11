Tweet on Twitter

Share on Facebook

Incendie Parc Lambaye de Pikine : Ahmed Fall Braya a perdu plus de 500 millions Fcfa

Ce samedi 18 octobre 2017, Parc Lambaye est devenu un champ de ruines, après le violent incendie de la veille. Si aucune perte en vie humaine n’a été déplorée, les dégâts matériels sont incommensurables. Le responsable libéral de Saint-Louis, Ahmet Fall Braya, risque de payer le plus lourd tribut du désastre de vendredi, avec une quinzaine de camions de ramassage d’ordures partie en fumée. Il s’y ajoute plusieurs centaines de cantines, d’entrepôts et de places d’affaires réduits en cendres. Des biens estimés par nos confrères de L’Observateur à plus de 500 millions Fcfa.

Il faut dire que les sapeurs pompiers ont été pendant des heures débordés par la puissance des flammes. Vers 19 heures, alors que l’on croyait le feu maîtrisé, des foyers de tension on resurgi. C’est aujourd’hui que la plupart des victimes de l’incendie comptent réagir au cours d’un point de presse.

pressafrik.com