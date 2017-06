Tweet on Twitter

Mame Biram Diouf est en manque de réalisme et peine à retrouver le chemin des filets. Transparent cette saison avec Stoke City et presque l’ombre de lui-même en sélection, l’attaquant sénégalais déçoit bon nombre d’amateurs. Proche du joueur et attaquant de son état, Moussa Sow s’est exprimé sur la mauvaise passe de son coéquipier en attaque.

Selon le double buteur contre la Guinée Equatoriale, qui s’est confié à nos confrères de «Stades», «Mame Biram est un peu discret mais c’est quelqu’un qui se bat beaucoup. En club ou en équipe nationale, il donne le meilleur de lui-même. Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, sa situation n’est pas alarmante ».

Expliquant, toutefois, cette période de disette chez «Diego», Moussa Sow a évoqué le fait que ce denier «a récemment perdu sa maman et ce n’est pas du tout facile de perdre une personne aussi importante dans sa vie».

En outre, Moussa Sow reste convaincu que Maam Biram reviendra à son plus haut niveau et ce, pour le plus grand plaisir de ses nombreux supporters.

senenews.com