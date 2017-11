XALIMANEWS : Après la qualification des lions à la coupe du monde Russie 2018, le monde du football sénégalais était secoué par divers sujets à polémique notamment avec la réception des joueurs au palais par le Président de la République Macky Sall. Un moment de communion entre le chef de l’Etat et les joueurs marqué par des discours de part et d’autre qui finalement risquaient de gâter l’ambiance de fête des férus du ballon rond. De la demande des terrains et passeports diplomatiques entre autres par les joueurs au discours «irrespectueux» de Macky Sall à l’endroit de la génération 2002, le peuple sénégalais était plongé dans une profonde indignation.

Si d’aucuns pensent que les discours ont été incompris par la majeure partie du peuple d’autres soutiennent que c’est le manque de patriotisme des joueurs qui est à l’origine de toute cette polémique.

Dans une interview exclusive accordée à la rédaction de Xalima, Mbaye Jacques Diop, conseiller technique du ministre des Sports revient sur le sens des discours du chef de l’Etat et des lions.

Entretien …

Comment avez-vous accueilli la qualification des lions du Sénégal à la Coupe du monde Russie 2018 ?

Tout d’abord permettez-moi de remercier vivement le chef de l’Etat Macky Sall. Je pense que cette qualification a son importance au regard des instructions qui ont été données par le Président de la République au ministre des Sports Matar Ba qui a su au moins avec un style managériale mettre en branle toute cette dynamique qui nous a permis de nous qualifier à la Coupe du monde. Cette qualification ne m’a pas surpris dans la mesure où nous avons un ministre qui a très tôt compris quels sont les exigences, les enjeux et l’importance d’un drapeau national. Depuis qu’il est à la tête du ministère on n’a plus entendu des problèmes de logistiques qui faisaient que l’équipe nationale n’était pas dans une dynamique de performance. Quand le climat est au beau fixe entre le ministère des Sports et la Fédération Sénégalaise de Football, je pense que forcément le résultat allait suivre. Cette qualification a toute sa dimension parce que quinze années après, personne n’aurait pu imaginer qu’on allait se qualifier. Et on l’a fait avec la tête haute. Matar Ba a très tôt compris que pour être au plus haut niveau il y a des exigences mais il faudrait aussi s’adapter avec ce qui se fait à l’extérieur. Aujourd’hui il ne faudrait pas faire la fine bouche, on doit au moins être heureux mais avoir un sentiment de satisfaction.

Quelle a été la clé de cette réussite ?

Le ministre Matar Ba a très tôt affiché la dynamique de vouloir porter le drapeau national au plus haut niveau. Depuis qu’il est à la tête de ce ministère il n’y a jamais eu de passe d’armes à travers la presse entre les fédéraux et les fonctionnaires du ministère des Sport. Nous avons travaillé avec la Fédération Sénégalaise de Football pendant quatre ans sans heurts et sans frustrations, c’est ce qui a abouti à cette qualification.

Maintenant que la qualification est acquise, quelles sont les dispositions à prendre pour éviter les erreurs du passé dans la préparation des grandes compétions comme la Coupe du monde ?

C’est en faisant l’évaluation de ce qui s’est passé qu’on évite de tomber dans les travers. Au niveau du football, nous avons créé le comité mixte et nous y travaillons depuis quatre ans. A chaque fois qu’il y a une compétition, on va en mission de prospection d’abord pour voir ce qui se passe là-bas pour mettre l’équipe nationale dans de bonnes conditions. Et quand la mission revient on se réunit en comité mixte. Le comité mixte est composé de quelques agents du ministère des Sports et aussi de quelques membres du comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football. Ce comité fera toutes les propositions qu’il déposera sur la table du ministre des Sports qui va procéder à la validation.

Dans la vie chaque jour est une leçon même quand on réussit une mission on doit se remettre en cause pour voir s’il n’y a pas eu cette perfection tant souhaitée. La perfection n’est pas de mise tous les jours mais nous faisons tout notre possible pour éviter ces erreurs du passé.

Comment jugez-vous la requête des lions consistant à demander au chef de l’Etat des terrains, des passeports diplomatiques entre autres ?

Je pense que les gens l’ont interprété de façon très différente. Ce qu’il faudrait retenir c’est la réponse du chef de l’Etat, peut-être qu’il leur garde une surprise beaucoup plus importante. Quand on offrait les villas aux basketteuses personne n’y avait pensé. En plus la demande peut être légitime surtout avec les passeports diplomatiques. Beaucoup de joueurs sont obligés de revenir à Dakar pour l’obtention d’un visa. Je pense qu’il ne faudrait pas que les gens soient un peu fatalistes ou bien essayent de blâmer ces garçons. Ce sont des jeunes qui ont énormément d’argents mais pour la symbolique ils peuvent demander un terrain. Je pense que c’est leur plein droit après avoir réussi ce que leurs aînés avaient réussi en 2002, de dire au Président que nous avons besoin d’un terrain et s’il leur donne chacun un terrain ce sera tout beau qu’on y érige la cité de lions par exemple. Les joueurs quand ils viennent en équipe nationale, ce n’est pas pour des primes, ni pour de l’argent encore moins pour des prébendes. Ils viennent en équipe nationale parce qu’ils ont l’amour de la patrie, beaucoup d’entre eux ne touchent pas à ces primes, soit ils en achètent des billets ou même les offrent à leurs amis qui sont restés au pays.

Au cours de cette rencontre, le chef de l’Etat a tenu des propos à l’endroit de la génération 2002. Pour certains c’est un discours irrespectueux qui ternit l’image de cette génération dorée du football sénégalais. Qu’en dites-vous ?

Le président n’a jamais fait la comparaison entre la génération 2002 et l’actuelle génération. Macky Sall connait la réalité, il a vécu 2002 et là il est en train de vivre 2017 pour Russie 2018. Il ne faudrait pas que les gens interprètent certains propos à des calculs politiques. C’est l’interprétation de l’ancien député Thierno Bocoum. Il n’est pas dans l’idée du Président de la république.

Le chef de l’Etat est le père de la nation, il a voulu faire comprendre à ces jeunes qu’ils sont des ambassadeurs. Ils portent l’image d’une nation et que dans une telle situation ils doivent être des références. C’est par rapport à cela que le chef de l’Etat a fait cette sortie pour leur faire comprendre que sur 211 nations affiliées à la FIFA vous faites partie des 32 donc comportez-vous comme des ambassadeurs pour rehausser l’image de la nation.

Que pensez-vous de la comparaison qui est en train d’être faite entre la génération 2002 et cette nouvelle génération ?

Comparaison n’est pas raison. C’est comme si vous me parlez de la génération de 1963 avec les jeux de l’amitié et la génération de 2015 qui a gagné les cinquantenaires des jeux africains. Aujourd’hui les contextes ne sont pas les mêmes. Chacun peut apprécier à sa manière. Nous avons eu une génération qui nous a fait rêver parce que c’était notre première participation à une coupe du monde. Ces garçons là aussi c’est leur première participation à une phase finale de coupe du monde, c’est à eux d’écrire leur histoire. Ce que nous souhaitons c’est que cette génération fasse mieux et plus que la génération d’antan.

Au vue de toutes ces performances, le Sénégal doit-il prétendre à organiser une coupe d’Afrique ?

Nous y travaillons parce que quand vous organisez deux coupes d’Afrique des nations de de petite catégorie. La preuve, on est en train de travailler sur le stade Lat Dior de Thiès avec la pose d’un gazon naturel. Les chinois étaient venus récemment à Dakar, c’est pour réhabiliter le stade Léopold Sédar Senghor et refaire le stade Alioune Sitoé Diatta de Ziguinchor. Le stade Me Babacar Séye sera aussi réhabilité à hauteur de 11 milliards. Vous savez la première condition pour organiser une coupe d’Afrique c’est d’avoir deux terrains gazonnés les autres terrains peuvent être des terrains synthétiques. Maintenant, quand on terminera tous ces travaux on pourra avoir les prétentions de demander à organiser une coupe d’Afrique des nations. Nous avons eu à le faire en 1992 et vous savez que le Sénégal a une très grande tradition d’organisation et de mobilisation des campagnes. Je pense qu’à part les jeux olympiques, les jeux africains et les championnats du monde tout a été organisé à Dakar. Cela veut dire que l’expérience est là. Nous sommes dans une dynamique, la question des infrastructures est en train d’être réglée presque dans toutes les régions.

Récemment la Fédération Sénégalaise de Football a rompu le contrat avec l’équipementier Romai, ne pensez-vous pas qu’il est temps de se tourner vers les grandes marques ?

Au niveau de la Fédération Sénégalaise de Football il y a des gens très outillés pour suivre cette question. Romai n’a pas respecté ses engagements, il ne doit pas y avoir de contrat rompu à l’amiable. Je mets les dossiers entre les mains des juridictions qui vont traiter de la question. Il faut l’attaquer en justice pour sauver l’image du Sénégal.

La Russie est une ville excessivement chère, quels conseils donnez-vous aux supporters sénégalais pour assurer une bonne mobilisation ?

J’avais conseillé au douzième gaindé de réfléchir sur les moyens à utiliser pour capter des fonds. La Russie est une ville extrêmement chère et ce sera plus cher durant l’été parce que ce sera une destination. Je leurs avais demandé de prendre deux à trois maillots des lions qui seront signés par les joueurs et qu’ils vendront aux enchères pour leur permettre de renflouer leur caisse.

